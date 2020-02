ANAF, operațiune de amploare în rândul samsarilor de mașini de lux rulate: s-a lăsat cu amenzi usturătoare. Controalele vor continua Inspectorii DGAF au verificat in ultimele 10 luni 472 de persoane fizice sau juridice care comercializau autoturisme de lux la mana a doua provenite din Germania, Olanda și Austria, fara sa plateasca obligațiile fiscale, in urma controalelor fiind aplicate amenzi de peste 3,9 milioane lei. Conform unui comunicat al ANAF, au fost dispuse masuri asiguratorii pe 170 de autoturisme. „Au existat 20 de situații in care au fost sesizate organele de urmarire penala pentru prejudicii cauzate bugetului de stat in valoare totala de peste 72 milioane lei. Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

