- Scriam in urma cu aproape trei luni despre problemele pe care le au persoanele care au cumparat, cu buna credința, proprietați pe care le construiește dezvoltatorul imobiliar Kleine Neustadt SRL la Cristian. Din pacate, primim tot mai multe semnale ca sunt tot mai multe probleme acolo. Una dintre familiile…

- Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) a depus la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș, pe 31 ianuarie, o plangere penala care vizeaza societatea Colterm SA și Primaria Timișoara. Este vorba de „maevra” prin care…

- Un om de afaceri care a dat mita 8.000 de lei pentru deszapezirea unei porțiuni din Transalpina pentru a putea exploata o suprafața de padure a beneficiat de un ”ajutor” important in ultima faza a procesului. La instanța de fond a fost condamnat la 6 ani cu executare, luandu-se in calcul și o condamnare…

- Cazul este relatat de ziaruldeiasi.ro , care arata ca femeia imprumutase 5.000 de lei, iar in 2021, cand impotriva ei au inceput procedurile de executarea silita, datoria catre banca se ridica la 4.998,70 lei.Lenuta B. a luat in 2006 un credit pe 10 ani de la Banca Comerciala Romana. A achitat rate…

- Compania aeriana low-cost Blue Air figureaza in evidentele ANAF cu obligatii de plata in suma totala de 402,52 milioane lei, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Pentru recuperarea sumei, ANAF a pus sechestru pe sase aeronave ale companiei, informeaza News.ro. Din aceasta suma, 336 de milioane de…

