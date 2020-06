ANAF, lovitură devastatoare în scandalul Smarfit. Peste 27,8 milioane lei, bază impozabilă stabilită suplimentar Lovitura de proporții a inspectorilor ANAF in scandalul dintre asociații de la firma care administreaza salile din rețeaua Smartfit. ”In cadrul controlului realizat de ANAF la sediile Smartfit, nu au fost identificate nereguli, fapt confirmat de procesele verbale intocmite pentru toate cele trei sali. Nu au fost ridicate documente și nu exista nicio legatura intre […] Articolul ANAF, lovitura devastatoare in scandalul Smarfit. Peste 27,8 milioane lei, baza impozabila stabilita suplimentar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

