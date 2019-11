Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii antifrauda din cadrul Direcției generale antifrauda fiscala au verificat, la finalul saptamanii trecute, un numar de 740 de operatori economici, prestatori de servicii in domeniul auto, comunica Direcția generala antifrauda fiscala din Agenția Naționala de Administrare Fiscala, anunța…

- Companiile intrate in insolvența au de regula datorii la banci, firme de leasing sau la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Nu de putine ori, acesti creditori recurg la acțiuni ce pot fi catalog...

- Ministerul Finantelor Publice urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne si accesibile. In acest context, au fost implementate servicii electronice menite a facilita indeplinirea obligatiilor…

- Dan Stroe, fost director al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne din Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), a fost pus sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru alte doua fapte de...

- Presedintele AEP, Constantin Florin Mituletu Buica, revine asupra repetatelor asigurari pe care le a oferit in legatura cu utilizarea datelor cu caracter personal ale alegatorilor romani din strainatate si precizeaza, din nou, ca acestea sunt destinate exclusiv proceselor electorale. In opinia presedintelui…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala supune atentiei urmatoarele elemente de interes cu privire la raportul Decalajul Fiscal la TVA: In cazul Romaniei, rezultatele indica mentinerea aceluiasi decalaj fiscal, de la 35,8 in anul 2016 la 35,5 in anul 2017 raportul rotunjeste cifra in ambii ani la…

- MASURI… Agenția Naționala de Administrare Fiscala, prin Direcția Generala Antifrauda, a aplicat prevederile Legii prevenirii in primele șase luni ale anului 2019, in cazul a peste 18.400 de contribuabili, din care peste 200 de cazuri au fost numai in județul Vaslui. In perioada menționata, inspectorii…