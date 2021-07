Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 450.000 de romani au primit in anul 2020 compensatii de la distribuitorii de energie electrica, in suma totala de circa 20,5 milioane de lei, pentru problemele pe care le-au intampinat cu reteaua, de patru ori mai mult decat in 2019, arata economica.net. Potrivit sursei citate,…

- Turiștii romani reprezinta 46,7% din toți cetațenii Uniunii Europene care au vizitat Bulgaria, la mare distanța de nemți, arata cele mai recente statistici furnizate de presa internaționala. Concret, in luna iunie 2019 numarul calatoriilor in strainatate a depașit 717.000. Numarul vizitelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza luni, 26 iulie, cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca mai multe organizatii sindicale au anuntat organizarea unei greve cu durata cuprinsa intre 4 si 12 de ore. Potrivit MAE, sindicalistii din transporturile…

- Proverbul „Desperate Times Call for Desperate Measures” (adaptat pentru Romania ar fi „Vremurile grele creeaza oameni puternici”) s-a potrivit manușa situației economice internaționale din 2020, din cauza apariției virusului SARS-CoV-2, cand oamenii s-au speriat și au pus banii la „saltea” in stil record.…

- Guvernul Romaniei pregatește o majorare cu 50% a punctajului lunar pentru calculul pensiei in cazul romanilor care au indeplinit stagiul minim de cotizare și care raman in activitate, fie ca lucreza in mediul public, fie in cel privat, și contribuie la sistemul public de pensii, arata profit.ro.…

- Bitcoin a scazut marti la cel mai redus din ultima luna, sub pragul de 30.000 de dolari pe unitate, in conditiile in care autoritatile de reglementare continua sa ceara inasprirea reglelementarilor pentru criptomonede, transmite Reuters. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a coborat cu…

- Daca timpul lui Bill Gates valoreaza 130 dolari la fiecare secunda, cu certitudine putini dintre noi s-au gandit sa-și calculeze in bani timpul. Cu toate acestea știm și simțim foarte bine ca presiunea lipsei de timp a devenit o certitudine și nu o abstracțiune. Nu ai timp sa termini sarcinile…

- Romania a importat o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (t.e.p) in primele 5 luni ale anului, cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, arata datele centralizate de Institutul National de Statistica (I.N.S). Productia interna…