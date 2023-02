Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea seismica este prezenta zilnic pe teritoriul tarii noastre, insa foarte multe dintre cutremure nu sunt resimtite deoarece energia eliberata de acesta nu este foarte puternica. Exista situatii, din nefericite, in care ele genereaza pagube. Placa pe care se afla plasata Depresiunea Maramuresului…

- Incepand cu luna februarie, Primaria Municipiului Arad devine administratorul bazinului de polo in locul Recons SA. Decizia de modificare a administrarii bazinului de polo a... The post Bazinul de polo, scos de sub administrarea Recons. Societatea va continua insa prestarea serviciilor acolo appeared…

- Incepind cu 01 februarie 2023, Agenția Servicii Publice lanseaza, in regim de pilotare, prestarea serviciilor cadastrale in regim online pe o noua platforma - platforma de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE). In perioada de pilotare, cetațenii vor putea comanda servicii online exclusiv pentru…

- Plenul Consiliului Concurenței a dispus inițierea unei investigații referitor la semnele de abuz de poziție dominanta de catre intreprinderea care gestioneaza aplicațiile digitale Yandex Go și Yandex Pro utilizate la prestarea și folosirea serviciilor de taxi.

- Activitatea agenților economici in domeniul turismului și a serviciilor de alimentație publica acopera la nivel național o gama larga de activitați diferite incluzand hotelurile, restaurantele, serviciile fast-food, cantinele, cafenelele, cofetariile etc. Securitatea și sanatatea in munca a lucratorilor…

- Mihai Rotaru (50 de ani), finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a recunoscut ca rezultatele obținute de Toni Petrea (47 de ani) la Chindia Targoviște au fost impresionante. CS Universitatea Craiova și Chindia Targoviște se intalnesc astazi, de la ora 20:30, in ultima etapa de Liga 1 din…

- Waze este una dintre cele mai folosite aplicații in randul șoferilor. Cu ajutorul acesteia, participanții la trafic pot ajunge mai ușor la destinația dorita, luand-o pe drumul cel mai scurt. Pe langa trafic, Waze ii ajuta pe șoferi sa vada ce probleme exista pe drum și chiar unde se afla radare sau…

- Fostul șef al DNA și judecator CCR, Daniel Morar, lanseaza volumul „Putea sa fie altcumva”, o carte de 700 de pagini in care face dezvaluiri din cariera sa de magistrat. In carte, Daniel Morar face referire și la relația demnitarilor cu serviciile. „In toți acești ani, demnitari ai statului și-au oferit…