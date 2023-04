Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul a vandut apartamentul de lux al lui Ioan Becali din Floreasca, iar suma incasata pe imobil este peste prețul de evaluare. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a scos la licitație un bun imobil sechestrat, care ii aparține lui Ioan Becali, pentru recuperarea prin procedura de executare…

- Instantele au dispus inceperea judecarii a doi inculpati, un cetatean italian si o tanara din Caracal, Olt, acuzati de trafic de droguri de mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi au vandut cocaina in Bucuresti si Caracal cu 100 de euro gramul. Problema a fost ca drogurile au fost vandute unui…

- Anchetatorii au facut 15 percheziții in municipiul București și alte patru județe, la o grupare suspectata de inșelaciune cu consecințe deosebit de grave, in dauna unor unitați bancare. Suspecții au folosit persoane de condiție modesta care au fost de acord sa figureze ca administratori ai unor firme…

- Omul de afaceri Stefan Mandachi a vandut compania si marca Spartan pentru 20,3 milioane euro. ”Am vandut companiile din Horeca si Real Estate, care operau francizele Spartan, Hercule si Hollywood Villas, inclusiv francizele BumBumBox, BIOtransylvania si Regatto. Voi investi doar in industria educatiei…

- Fiul fostului selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, Alexandru, a fost fost pus sub control judiciar, deși procurorii DNA au cerut arestarea preventiva pentru 30 de zile. Aceeași nasura s-a luat și impotriva directorului Romarm, Gabriel Țuțu. Anchetatorii DNA ii acuza de fapte de mare corupție, care…

Investiții de aproape 1.5 milioane de euro pentru dezvoltarea orașului Campeni: Ce proiecte vor fi finanțate prin PNRR Contractele de finanțare pentru inca doua proiecte depuse de primaria…