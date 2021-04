Stiri pe aceeasi tema

- Femeile sunt innebunite dupa Robert Popescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, insa el e in continuare singur. In direct la Showbiz Report, el a marturisit ca a suferit din dragoste, iar acum e in proces de vindecare.

- Se anunța o noua serie web care ne va castiga inimile și atenția: Motivi lanseaza pe platformele digitale din toatete țarile unde este prezent MOTIVI LO(VE)FT, o poveste despre dragoste, prietenie, glamour și feminitate.

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Synews.ro. In urma declarațiilor facute aseara de Iulia Salagean la Xtra Night Show despre Alex Bodi și Bianca Dragușanu, aparand in premiera la televizor, blonda a fost prinsa cu minciuna! Iata ce s-a intamplat, de fapt, intre ea și controversatul…

- Iulia Salagean a facut destainuiri șocante despre relația d epresupusa prietenie cu Bianca Drgușanu, despre desparțirea de Alex Bodi, și chiar și despre Daria Radionova, insa adevaratul raspuns l-a oferit cu mare greutate. Il mai iubește sau nu blondina pe fostul sau soț, alaturi de care are un copil?

- Candva erau nedesparțite, iar acum Iulia nici nu mai vrea sa auda de Bianca Dragușanu! Motivul pentru care fostele soții ale lui Alex Bodi nu mai sunt prietene. Mama fetiței celebrului afacerist a aruncat bomba la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

- Cu Grohe X, LIXIL EMENA lanseaza prima platforma digitala din domeniu pentru brandul sau de produse sanitare. Vizitatorii hub-ului au posibilitatea de a-și crea propria experiența Grohe datorita conținutului multimedia informativ și inspirațional, adaptat nevoilor partenerilor de afaceri și consumatorilor.…