Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Branza nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei, insa incearca sa fie bine de dragul baiețelului sau. Chiar daca pentru fosta scrimera anul 2024 a adus o schimbare majora in viața sa, acest lucru nu o impiedica deloc sa iasa bun evidența atunci cand iese in oraș. Paparazzii Spynews.ro…

- Adrian Ilie este un barbat care adora copiii! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” fostului fotbalist roman și l-au surprins pe acesta in cele mai induioșatoare ipostaze de pana acum. Cu siguranța nu l-ai mai vazut așa pe fostul sportiv! Iata cat…

- Cine a mai vazut o relație atat de frumoasa dupa divorț? Razvan Cuc știe sa o trateze pe fosta soție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Larisa Iordache se descurca in orice situație, iar noi avem dovada in acest sens! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” fostei gimnaste și au surprins-o pe aceasta in ipostaze rare și de senzație. Iata unde și cum a fost filmata fosta concurenta de…

- Populația trebuie sa dea dovada de responsabilitate: Bacteria Mycoplasma pneumoniae a ajuns in Romania, este un patogen important care afecteaza tractul respirator in grade variate, de la infectii inaparente pana la pneumonii interstițiale. Sindromul plamanului alb, pneumonia misterioasa care face…

- Alin Oprea și Medana nu pun preț pe bani, ci pe momentele petrecute in doi. Indragostiții știu ce inseamna respectul și sunt unul langa celalalt indiferent de situație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare.

- Cu toții știm vorba „Lupul iși schimba parul, dar naravul ba!”. Ei bine, se potrivește de minune pentru Ștefan Ogica. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare! Cu cine iși petrece timpul. Dovada clara ca nu și-a…

- Diana Videanu are toate motivele sa radieze de fericire! Fiica fostului primar al Bucureștiului are un soț perfect, un ajutor de nadejde atunci cand vine vorba de creșterea copilului. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in…