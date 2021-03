Stiri pe aceeasi tema

- Inca o legenda a muzicii s-a stins din viața astazi, dupa ce a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta. Supranumit „parintele muzicii electronice din Romania”, Rodion Roșca a fost unul dintre cei mai iubiți muzicieni. Iata care a fost cauza morții și cine a anunțat tragica veste!

- Thomas Tuchel are 13 meciuri, 11 fara gol primit, zero eșecuri la Chelsea! Pe 26 ianuarie, cand a semnat un contract de 18 luni la Chelsea, inlocuindu-l pe Frank Lampard, Thomas Tuchel nu era privit cu incredere maxima in Anglia. Și primul rezultat, 0-0 acasa cu Wolverhampton, nu era cel mai puternic…

- Formația Balkan Taksim a lansat videoclipul piesei „Lunca“, melodie care va fi inclusa pe discul de debut al proiectului programat sa apara in data de 28 mai la casa de discuri franceza Buda Musique, sub numele de „Disko Telegraf“. „Dupa dispariția misterioasa a miresei sale, mirele pornește in cautarea…

- La nici un an dupa lansarea albumului “After Hours”, The Weeknd mai doboara un record, mai bine zis creeaza unul nou. Hit-ul “Blinding Lights” este primul ce reuseste sa mentina o piesa timp de un an, 52 de saptamani, in Top 10 Billboard Hot 100.Pana in prezent nicio piesa nu a mai reusit aceasta performanta.…

- “Niste tarani”, primul volum al "Trilogiei Taranesti", nu este doar cartea care a marcat inceputul de drum al prozatorului Dinu Sararu, ci romanul unui inceput in proza romaneasca, marcand un moment de...

- Marcel Ciolacu critica dur intentia Guvernului de a face rost de bani din vanzarea companiilor romanesti. „Este cea mai mare crima postdecembrista, vor sa vanda companiile romanesti ramase. Este vorba de 10 miliarde de euro. SDunt peste 18.000 de angajati, iar cele mai multe au profit, nu se justifica…

- Studiul a comparat un grup de aproximativ 200.000 de persoane vaccinate cu varste de peste 60 de ani cu un grup nevaccinat, de aceeasi dimensiune si varsta, a explicat consilierul sanitar principal profesor Ran Balicer. ''Aceasta este cea mai interesanta grupa de varsta in ceea ce priveste eficacitatea…

- Guvernul vrea sa abroge legea initiata de PSD prin care sunt blocate timp de doi ani vanzarile de participatii si listarile companiilor de stat, un proiect de lege in acest sens fiind lansat de Ministerul Economiei.