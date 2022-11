Stiri pe aceeasi tema

- Modelul italian Antonella Fiordelisi (24 de ani) a susținut ca fostul fotbalist Francesco Totti (46) a contactat-o pe Instagram. Un prieten apropiat al lui Totti a infirmat spusele acesteia. „Francesco Totti mi-a dat mesaj”, este afirmația „scapata” de modelul Antonella Fiordelisi in direct la show-ul…

- Sora mai mica a Monicai Gabor duce o viața de lux in Dubai, acolo unde este stabilita de ani buni. Și-a deschis intre timp o afacere cu parfumuri, insa despre viața privata nu se știu foarte multe detalii. Marea a fost surpriza pentru fani sa vada pe contul sau de Instagram un videoclip in care apare…

- In urma cu fix 10 zile, Alice Cavaleru a nascut a doua fetița a ei și a lui Vladimir Draghia, dar asta nu a impiedicat-o sa participe la Elle New Media Awards, petrecerea revistei Elle Romania care a avut loc aseara, in București. Vedeta a facut furori la evenimentul revistei Elle Romania, a imbracat…

- Partenera lui Cristiano Ronaldo a impartașit o fotografie in fața vilei lor din Manchester, unde a afișat o ținuta destul de exclusivista. Georgina Rodriguez este una dintre cele mai urmarite modele și influenceri din lume. Stilul ei și relația cu Cristiano Ronaldo o țin mereu in atenția presei și a…