- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (98 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA 250 de la Budapesta, competitie in care organizatorii ofera premii totale de 235.238 de dolari. In runda inaugurala, Ana Bogdan a invins-o, marti, 13 iulie, in doua seturi, scor 6-4, 7-5, pe americanca Varvara…

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva, principala favorita a turneului WTA de la Budapesta, s-a calificat in optimile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii in valoare totala de 235.238 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-4, pe georgiana Ekaterine Gorgodze, intr-o partida…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (foto) s-a calificat, joi, in penultimul act al probei de simplu din cadrul turneului "Nordea Open" de la Bastad (Suedia), dupa ce a trecut in sferturi, cu 6-2, 6-4, de Anna Bondar, din Ungaria. Buzarnescu și-a asigurat un cec in valoare de 6000 de dolari…

- Selectionata de fotbal a Ungariei a produs o mare surpriza, prin egalul reusit in fata reprezentativei Frantei, campioana mondiala en titre, 1-1 (1-0), sambata, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020.

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) a marcat doua goluri pentru Portugalia in meciul cu Ungaria, scor 3-0, disputat pe Puskas Arena din Budapesta, in fața a 60.000 spectatori in tribune, in Grupa F de la EURO 2020. Lusitanul l-a depașit pe Michel Platini in ierarhia golgheterilor all-time ai Campionatului…

- Selectionata de fotbal a Ungariei a terminat nedecis cu Irlanda, 0-0, marti seara, la Budapesta, in ultimul sau meci de verificare inaintea EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), potriivt Agerpres. Dupa victoria de vineri contra Ciprului (1-0), maghiarii au aratat o lipsa de inspiratie contra unei…