- Jucatoarea Ana Bogdan, locul 61 WTA, a fost eliminata de favorita 2, Caroline Garcia, miercuri, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Eastbourne. Bogdan a fost invinsa de jucatoarea franceza de pe locul 5 WTA cu scorul de 6-3, 6-4, intr-o ora si 26 de minute. Astfel, romanca…

- Ana Bogdan a ajuns in optimile turneului WTA 500 de la Eastbourne dupa ce a invins-o in trei seturi pe Sorana Cirstea, scor 6-3, 2-6, 6-3. Ele s-au duelat și saptamana trecuta, la Birmingham, acolo unde a caștigat Sorana, tot in trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-3, potrivit gandul.ro. Acum, Ana Bogdan…

- Tragere la sorti cu ghinion si la Eastbourne. Sorana Cirstea și Ana Bogdan, care s-au intalnit saptamana trecuta la Birmingham, vor fi adversare și in primul tur al turneului „WTA 500” de la Eastbourne. Partida dintre Sorana și Ana va avea loc luni, 26 iunie, nu inainte de ora 15:00 (ora Romaniei).…

- Roland Garros 2023 | Irina Begu – Karolina Muchova 3-6, 2-6. Romanca a fost eliminata din turul trei de la Openul Francez. Begu a fost invinsa categoric de Muchova, ocupanta locului 43 WTA. Dupa ce Irina Begu a fost eliminata de la Roland Garros, Romania a ramas fara reprezentante pe tabloul principal…

- Ana Bogdan a parasit turneul de la Roland Garros inca din runda inaugurala, jucatoarea noastra fiind invinsa in trei seturi de Camila Osorio Serrano, scor 3-6, 6-3, 7-5. Meciul a debutat sub semnul echilibrului, iar cele doua sportive au mers cap la cap, chiar daca serviciul nu a excelat. La scorul…

- Ana Bogdan a fost foarte aproape de a obține calificarea in turul 3 la mastersul de tenis de la Roma, fiind invinsa in 3 seturi de franceza Caroline Garcia, numarul 4 mondial, dupa ce a avut șansa de a inchide meciul cand a condus cu 5-4 in setul decisiv.

- Ana Bogdan (59 WTA) a fost aproape sa produca surpriza in turul al doilea al turneului „WTA 1000” de la Roma, dar a cedat in final in fața franțuzoaicei Caroline Garcia (4 WTA), scor 6-4, 3-6, 7-5.

- Irina Begu, 32 de ani, locul 35 WTA, a facut o partida excelenta in fața americancei Shelby Rogers, 30 de ani, #38 WTA, in turul 3 al turneului de la Madrid și s-a impus cu 7-5, 6-2. Romanca este in optimi de finala dupa 7 ani. Ziua a inceput devreme pentru Irina Begu la Madrid, romanca și Shelby Rogers…