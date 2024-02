Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova a castigat turneul Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe romanca Ana Bogdan cu 6-4, 6-3, duminica, in finala desfasurata in BT Arena din Cluj-Napoca.

- Ana Bogdan, 31 de ani, #65 WTA, a invins-o cu 6-4, 6-4 pe Erika Andreeva, 19 ani, #112 WTA, in o ora și 48 de minute și și-a luat biletul pentru sferturile de finala de la Cluj-Napoca. Al doilea meci pentru Ana Bogdan la Transylvania Open a insemnat o reintalnire dupa doi ani și o luna cu tanara Erika…