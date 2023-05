Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a vorbit, in premiera, despre intalnirea secreta pe care a avut-o, despre așteptarile pe care le are de la partenerul de viața, dezvaluind, totodata, cu cine pleaca in urmatoarea vacanta. Iata care au fost declarațiile exclusive ale Ramonei Olaru!

- Gabriela Oțil „lovește” din nou cu o noua fotografie care pune pe jar intreaga suflare masculina din Romania. Frumoasa blondina s-a lasat imortalizata de aparatul foto in timp ce-și savarșea antrenamentul de la sala de fitness. Cum se menține in forma soția matinalului de la Neatza cu Razvan și Dani.…

- Gabriela Prisacariu face pregatiri importante pentru cununia religioasa, care va avea loc in aceasta vara. Soția lui Dani Oțil a ales deja rochia de mireasa și a precizat ca nu va avea mai multe rochii, ci doar una. Iata ce declarații a facut partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…

- Ramona Olaru se afla in aceste momente la mare, acolo unde se afla majoritatea vedetelor din showbiz-ul romanesc, iar ea se bucura de relaxare. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a facut cateva declarații despre viața ei. Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a oferit și cateva…

- Marcel Pavel și Violeta Smisleaeva sunt casatoriți de 30 de ani și au impreuna cu 3 copii. Artistul a fost intotdeuna discret cu viața personala, iar soția lui a preferat sa stea departe de camerele de filmat. Marcel Pavel are o casnicie de durata alaturi de soția sa, Violeta. Cei doi s-au casatorit…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai apreciați și iubiți prezentatori TV din Romania, iar el reușește sa-și impresioneze fanii de fiecare data cand are ocazia. De aceasta data, prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani a fost surprins in ipostaze rare. Iata cum l-a filmat soția lui, Gabriela Prisacariu!…

- Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, fostul ei logodnic, Ramona Olaru și-a dorit sa fie discreta in ceea ce privește viața ei personala, motiv pentru care nu a oferit prea multe detalii pe rețelele personale de socializare despre desparțire sau despre noul ei iubit. De aceasta data, barbatul misterios…

- Ramona Olaru s-a desparțit de Catalin Cazacu, dupa un an relație, timp in care au avut loc mai multe impacari și desparțiri. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” are un nou iubit și nu s-a ferit sa arate schimbarile din viața ei. Relația cu Catalin Cazacu a ajuns la final, insa de data aceasta…