Dupa o pauza muzicala de aproape doi ani, Ana Baniciu revine in industria muzicala alaturi de Cat Music și marcheaza astfel o noua etapa in cariera sa. Prima piesa lansata alaturi de casa de discuri se numește „Narcotic” și dezvaluie o alta latura a artistei, mai matura, mai puternica și mai implicata ca niciodata. „Revin dupa o pauza muzicala și cred ca și sociala. Am fost prezenta in televiziune și in online, dar la capitolul muzica am preferat sa aștept, sa ma regasesc și sa continui cea mai mare pasiune a mea așa cum imi doresc. Cred ca a fost o pauza de bun augur și acum, mai mult ca oricand,…