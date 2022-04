Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu formeaza un cuplu cu Edy Kovacs de aproximativ doi ani de zile. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, cantareața a vorbit despre planurile ei și ale viitorului soț, dar și despre cum se ințelege cu socrii. In luna septembrie a anului trecut, Ana Baniciu a primit inelul de…

- Anul 2023 se anunța un an al nunților din showbiz, asta pentru ca acum și Raluca Dragoi a anunțat ca se marite. Artista a imbracat rochia de mireasa pentru o ședința foto, dar a anunțat la Antena Stars ca peste un an va avea și evenimentul mult așteptat.

- Promovarea la nivel international a creativitatii romanesti, printr-o prezentare accentuata a patrimoniului cultural si a creatiei contemporane, precum si sustinerea proiectelor si programelor creatorilor si operatorilor culturali romani si a actiunilor de diplomatie culturala sunt temele principale…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au logodit in toamna anului trecut, iar acum deja cauta o casa noua in care sa locuiasca impreuna. Cantareața a dezvaluit ce iși doresc in materie de locuințe, dar și alte detalii despre planurile lor de viitor, la Antena Stars.

- Astazi, Ana Baniciu iși sarbatorește ziua de naștere și se declara mai fericita și mai iubita ca oricand. Cantareața traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei de cand s-a logodit cu Edy Kovacs, iar aniversarea ei a fost un motiv in plus pentru tanar sa-i arate cat de mult o iubește.

- In data de 23 ianuarie, in jurul orei 01.40, polițiștii din Baia Mare au identificat un autoturism care a ramas blocat in zapada cu partea din spate, pe un spațiu verde. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca șoferul de 29 de ani din municipiu, a condus un autoturism pe bulevardul…

- Centrul de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara a gazduit vineri, 14 ianuarie 2022, o reuniune a Alianței Timișoara Universitara (ATU), deosebit de importanta in special prin pragmatismul acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și participanți. Președintele in…

- Primaria Pitesti a luat decizia de a subventiona incarcarea masinilor electrice la cele trei statii amplasate pe domeniul public in oras. Pretul subventionat este la ora actuala cel mai mic de pe piata.