Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Un nou cutremur s-a produs, luni, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 11:35, de data aceasta cu magnitudinea de 3,3 grade, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit sursei citate, seismul a avut loc…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunța ca, in ziua de 15 Ianuarie 2024, la ora 11:01:49 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea 4.3, la adancimea de 80.0 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade s-a produs luni, la ora locala 11:01, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 80 de kilometri in apropierea…

- Un cutremur de 3,2 grade pe Richter s-a produs, luni dimineata, la ora locala 7:19, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 80 km, in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 pe Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 11:08, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Agerpres.Seismul a avut loc la adancimea de…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, in judetul Buzau. „In ziua de 25.10.2023, 09:25:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 140 km”, anunta, miercuri, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

