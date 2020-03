In ultima perioada, au aparut mai multe zvonuri lansate in spațiul public privind suspendarea activitații lanțurilor de magazine alimentare. In acest sens, Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania a intervenit printr-o reacție și a infirmat totul: AMRCR nu are intenția sa inchida vreun magazin cu produse alimentare ce iși desfașoara activitatea pe teritoriul țarii noastre.