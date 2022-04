In Capitala sunt ample restricții de trafic, duminica, din cauza a doua evenimente sportive. In duminica Floriilor se desfașoara un maraton și o parada pe biciclete. Din aceasta cauza, traseele a 40 de linii de transport public au fost modificate și au fost inființate temporar trei linii naveta. Astfel, traficul rutier este restricționat duminica, intre […] The post Ample restricții de trafic in Capitala. Ce artere trebuie sa evite șoferii first appeared on Ziarul National .