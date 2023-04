Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Percheziții in Teleorman / Patru traficanți de droguri, arestați preventiv aprilie 13, 2023 21:37 Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Teleorman, in colaborare cu un procuror din cadrul DIICOT-Biroul Teritorial Teleorman, s-au sesizat din oficiu cu…

- Politistii au dus la audieri, luni, 65 de persoane in urma a 46 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar de falsificare a certificatelor de incadrare in grad de handicap, in vederea obtinerii dreptului la pensie publica anterior indeplinirii stagiului minim, prin care s-a produs un prejudiciu de 4.800.000…

- ”In aceasta dimineata, 30 martie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 5 pun in executare 12 mandate de perchezitie domiciliara si 7 mandate de aducere, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Teleorman,…

- 20 de persoane, banuite ca ar fi vandut droguri de mare risc in mai multe licee din București au fost reținute de procurori in aceasta dimineața. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna si procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Covasna au descoperit, in urma unei perchezitii, un laborator de cultivare si prelucrare de droguri de mare risc.„In urma perchezitiei, politistii si procurorii au descoperit si ridicat aproximativ…

- Ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticorupție – DAMBJI, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul București, au prins in flagrant, la data de 12.03.2023, o persoana, fara calitate speciala, in timp ce oferea unui echipaj de poliție din cadrul Direcției Generale…

- Controversatul etern șef la Serviciului de Protecție și Paza (SPP) Lucian Pahonțu are și un doctorat dat in urma cu 20 de ani despre care se știe foarte puțin sau deloc. Teza de doctorat al șefului SPP: „Terorism și destabilizare. Stabilitate. Instabilitate. Manipulare- studii de arta militara” Pe data…

- Polițiștii din București au efectuat 60 de percheziții in Capitala și șase județe, intr-un dosar penal care vizeaza fapte de evaziune fiscala cu prejudiciu de 2 milioane de euro. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații…