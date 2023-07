Stiri pe aceeasi tema

- In reuniunea CNSU de joi a fost aprobata hotararea privind incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID 19 si aplicabilitatea art. 1 din Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 36 din 21.07.2020.Ce inseamna aceasta, de fapt Inseamna ca vor fi…

- Serviciile de informatii americane nu au gasit nicio dovada directa ca pandemia de Covid-19 ar fi fost declanșata dupa un incident la Institutul de Virusologie din Wuhan, China, se arata intr-un raport desecretizat vineri, scrie digi24.ro , cu referire la Reuters.

- Covid-19 nu mai reprezinta o urgența publica inca de la inceputul lunii mai, dar nu trebuie ignorata pandemia de coronavirus, a anunțat Biroul European al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), transmit agențiile DPA și Agerpres. ”Desi urgenta de sanatate publica la nivel international s-a incheiat,…

- Un vaccin experimental pe baza de ARNm de la Moderna Inc și Merck & Co a redus riscul ca cel mai mortal cancer de piele sa se raspandeasca cu 65% fața de tratamentul doar cu o imunoterapie, intr-un studiu aflat in stadiu intermediar, au anunțat luni companiile.Avand in vedere aceste date și datele…

- Directorul Biroului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a solicitat luni guvernelor si partenerilor acestora sa regandeasca transportul rutier si mobilitatea pe masura ce lumea revine la normal dupa pandemia de COVID-19, transmite agentia

- Covid-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), un pas important catre sfarsitul pandemiei care s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati, transmite digi24.ro , cu referire la Reuters.

- Pandemia a cam luat sfarșit, dar unele state membre ale UE inca au de platit pentru vaccinurile anti-covid. In contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, grupurile farmaceutice Pfizer Inc si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, conform careia statele membre sa plateasca…

- Cei care calatoresc cu metroul din Beijing nu mai sunt obligați sa poarte masca sanitara, a anunțat duminica presa din capitala Chinei, la cateva zile dupa ce un expert chinez in sanatate a declarat ca nivelul amenintarii COVID-19 nu mai este periculos pentru oameni, transmite Reuters. Masura ridicarii…