Amintirile foștilor deținuți politici: Florentin Scalețchi Amintirile fostilor detinuti politici. Mai intereseaza pe cineva asa ceva in zilele noastre? Fosti detinuti politici? Ceausescu, anii 1980, Securitatea, Aiud? Cati dintre cetatenii societatii de azi au cunostinte reale despre acea perioada in care am trait inainte de 1990- circa douazeci de milioane de oameni- incercand sa supravietuim?! Szocs Geza Nascut pe 11 septembrie 1954 in Constanta, judetul Constanta. Profesia: inginer maritim, Locul de munca la momentul arestarii: NAVROM.. Arestat pe 17 martie 1985 pentru complot si initial condamnat la moarte, pedeapsa comutata la 20 de ani, conform… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

