Amical | ACSO Filiași a perforat poarta echipei CS Strehaia (VIDEO) ACSO Filiași s-a impus cu scorul de 9-0 (5-0) in partida amicala susținuta miercuri seara, pe stadionul „Orașenesc“, in fața formației CS Strehaia (Liga 4 Mehedinți). Golurile formației antrenate de Victor Naicu și Cosmin Fruntelata au fost marcate de Eduard Dina, Daniel Rogoveanu, David Staiculescu (4), Viorel Vilcica, Robert Oprea și Catalin Manolache. ACSO Filiași: Gageatu – Calu, Gugu, Dina, Scuturoiu, Staiculescu, Rogoveanu, Vilcica, Fotescu, Oprea, Manolache. A mai intrat: Armașelu. Strehaia: Ogașanu – Iorga, Presura, Guțescu, Ivana, Bacanu, Ghizdavu, Jianu, Caius, Nițu, Sirbu. Au mai intrat:… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

