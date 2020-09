Stiri pe aceeasi tema

- AMI și Florian Rus revin cu o noua colaborare pentru piesa ”Regrete”, o piesa optimista in ciuda titlului, o invitație la o viața traita intens, fara limite, cu distracție și experiențe memorabile. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Bogdan Todor și Alex Ghinea, text Florian Rus, Bogdan Todor și producție:…

- Katy Perry a mai lansat un videoclip pentru o piesa de pe noul album ‘ SMILE‘ . Videoclipul piesei ‘ Champagne Problems‘ este destul de basic și are un aer al anilor ‘ 80, avem o Katy roșcata care canta, that’s all – pandemie safe. In schimb mesajul piesei este destul de deep, fiindca vorbește... View…

- De ziua internationala a cainelui, Dorian Popa lanseaza o piesa dedicata cainelui sau, Chelutu, deja celebru in mediul online. In doar 4 ore de cand a fost publicat, videoclipul a adunat peste 400.000 de vizualizari. Chelutu a fost invitat surpriza si in videoclipul piesei „Sar pe noi”, lansat pe 7…

- Cantareata de origine australiana Kylie Minogue a lansat videoclipul piesei „Say Something”, dupa doua saptamani de la prezentarea noului single, potrivit news.ro.Piesa va fi inclusa pe albumul „Disco”, al 15-lea al artistei, iar videoclipul este regizat de Sophie Muller. „Say Something”…

- Dorian Popa face cinste de ziua lui cu o noua colaborare cu Liviu Teodorescu. Cei doi artisti au lansat piesa „Sar pe noi”, in avans de ziua de nastere a lui Dorian, pe care si-o sarbatoreste astazi, 7 august. „Sar pe noi” este a doua piesa pe care o lanseaza in colaborare Dorian si Liviu, dupa mega-hitul…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…

- Vineri, 17 iulie 2020, trupa IRIS – Nelu Dumitrescu a lansat cel mai recent single, Un alt format. Piesa a fost compusa și inregistrata in perioada pandemiei, lucru care se reflecta in versurile și mesajul melodiei, acestea fiind realizate de catre Eliza Manda. Mai mult decat atat, Un alt format este…

- Mark Stam aduce single-ul Lasa-ma, al carui clip prezinta planul unui jaf perfect, pus la cale in cel mai mic detaliu, insa umbrit de un act necugetat al celui mai bun prieten al protagonistului. Lasa-ma reprezinta și dragostea neinceputa și neconștientizata inca, dar care va prinde contur și va duce…