- Revelion 2023. Ce sa mananci in noaptea dintre ani ca sa ai noroc Tradiția ne spune ca, la finalul fiecarui an, romanii pot face anumite lucruri care sa influențeze in mod pozitiv anul care vine.In noaptea de Anul Nou e bine sa ai pe masa un platou cu struguri. Acest fruct simbolizeaza bogația și prosperitatea,…

- Frigiderul poate ascunde multe bacterii, de aceea, este bine sa fie dezinfectat regulat. Daca te-ai saturat de așa-zisele produse minune din comerț, poți sa apelezi la doua ingrediente pe care le ai cu siguranța in bucatarie. Vei reuși sa dezinfectezi frigiderul fara prea mult efort.

- Fie ca este vorba de umezeala sau de mucegai, mirosul neplacut din șifonier poate fi eliminat cu ajutorul a doua ingrediente pe care, ce la mai probabil le ai deja in bucatarie. De aceea, in randurile de mai jos, vei regasi amestecul pe care il poți folosi in astfel de situații.

- Ingrijirea tenului se poate dovedi o adevarata provocare, in contextul in care pe piața, exista tot mai multe produse ce promit ca fac minuni. Chiar și așa, exista doua ingrediente, care in amestec, dau rezultate bune și te scapa de porii dilatați.

- Multe gospodine sunt in cautarea celor mai bune produse cu care pot aduce stralucirea obiectelor din casa. Insa, unele dintre ele valoreaza sume uriașe de bani. Așadar, de cele mai multe ori, femeile apeleaza la trucuri pe care le gasesc pe internet. Acum exista un truc cu care iți poți face chiuveta…

- Pe internet circula o mulțime de trucuri cu care te poți bucura de cele mai eficiente metode prin care poți rezolva problemele din casa. Cu toate ca sunt la marte cautare, puțini romani știu metoda eficienta prin care pot scapa de petele greu de indepartat de pe haine sau chiar de pe canapea. Acest…

- Daca te simți imbatranita sau obosita, ei bine, afla ca este foarte greu sa te simți fresh in momentele in care ochii tai sunt obosiți și cazuți din cauza cearcanelor de sub ei. Pungile de sub ochi sunt semnul oboselii și stresului, iar daca și tu iți dorești sa scapi de ele, afla ca noi avem un amestec…

- Este destul de greu sa folosești un pahar de vin fara ca sa-l murdarești sau umpli de pete, iar acesta se curața foarte greu. Ei bine, aceasta problema des intalnita va disparea daca spalați paharele de vin cu un amestec din doua ingrediente. Va vom prezenta un truc care le va face sa arate ca noi.