O mulțime de romani furioși așteptau o rezolvarea a situației țarii noastre in urma alegerilor din SUA. Asta ar fi fost cel mai tare banc, daca nu ar fi foat o chestiune reala. Povestea are doua implicații: pe de o parte iluzia romanilor ca problemele țarii se vor rezolva, de la sine, fara ca ei […] Articolul Americanul roșu, americanul albastru și romanul verde apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .