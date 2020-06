Americanul Paul Whelan, condamnat la 16 ani de închisoare pentru spionaj în Rusia Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj in favoarea SUA si l-a condamnat la 16 ani de inchisoare dupa un proces cu usile inchise, denuntat de diplomati americani ca nedrept si opac, potrivit Reuters. Whelan - care, in afara de cetatenia americana, dispune si de pasapoarte britanic, canadian si irlandez - se afla in detentie de cand a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate (FSB) intr-o camera de hotel din Moscova la 28 decembrie 2018. Moscova sustine ca Whelan, 50 de ani, a fost prins in flagrant cu un stick USB continand informatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un colonel in retragere din armata austriaca a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Rusiei si condamnat la trei ani de inchisoare, dar a fost eliberat deoarece a efectuat jumatate din pedeapsa in detentie inaintea procesului, potrivit anuntului facut marti de tribunalul din Salzburg, informeaza…

- Rusia a raportat joi 11.231 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, care ridica la 177.160 totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate pana in prezent, bilant care plaseaza statul rus pe locul cinci in lume la numarul de contaminari, devansand Germania…

- Absenta de un de la activitatile ONU, Venezuela a devenit din nou un subiect de actualitate pentru Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite cu doua videoconferinte intr-o saptamana solicitate de Rusia si de europeni, pe fondul pandemiei amenintatoare pentru aceasta tara, noteaza AFP.Miercuri,…

- Rusia a anuntat sambata ca bilantul deceselor provocate de noul coronavirus in tara a crescut la 313, o crestere peste noapte de 40, postand in acelasi timp un nou record al cresterii zilnice de noi cazuri, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Autoritatile au raportat 4.785 de noi cazuri in ultimele…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat marti arestarea unuia din generalii sai, acuzat de spionaj in beneficiul Rusiei, potrivit AFP si Reuters.Generalul Valeri Saitanov, "suspectat de inalta tradare si de planificare de atentate, a fost arestat astazi" (marti), a anuntat SBU…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters. Numarul total al cazurilor…

- Procesul fostului puscas marin american Paul Whelan, pus sub acuzare pentru spionaj, a inceput luni la un tribunal din Rusia, informeaza Reuters.Procesul se va desfasura cu usile inchise, intrucat se refera la informatii clasificate, a afirmat o purtatoare de cuvant a tribunalului districtual…

- Procesul fostului puscas marin american Paul Whelan, pus sub acuzare pentru spionaj, a inceput luni la un tribunal din Rusia, informeaza Reuters, scrie Agerpres.Procesul se va desfasura cu usile inchise, intrucat se refera la informatii clasificate, a afirmat o purtatoare de cuvant a tribunalului…