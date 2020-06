Stiri pe aceeasi tema

- Americano-britanicul Paul Whelan a fost condamnat luni la 16 ani de inchisoare in Rusia pentru spionaj in favoarea Statelor Unite, un dosar care afecteaza relatiile ruso-americane, relateaza AFP.

- Un colonel in retragere din armata austriaca a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Rusiei si condamnat la trei ani de inchisoare, dar a fost eliberat deoarece a efectuat jumatate din pedeapsa in detentie inaintea procesului, potrivit anuntului facut marti de tribunalul din Salzburg, informeaza…

- Un barbat care a fost prins furand masti chirurgicale de la un spital din Londra a fost condamnat la trei luni de inchisoare, a declarat miercuri politia, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Miroslav Marcek, un fost militar judecat in Slovacia cu privire la asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei acestuia, a fost condamnat luni la 23 de ani de inchisoare, relateaza Reuters.

- Procesul fostului puscas marin american Paul Whelan, pus sub acuzare pentru spionaj, a inceput luni la un tribunal din Rusia, informeaza Reuters, scrie Agerpres.Procesul se va desfasura cu usile inchise, intrucat se refera la informatii clasificate, a afirmat o purtatoare de cuvant a tribunalului…

- Un tribunal olandez l-a condamnat vineri la inchisoare pe viata pe autorul atacului terorist comis in martie 2019 la Utrecht, transmite Reuters, citata de Agerpres. Gokmen Tanis, in varsta de 38 de ani, nascut in Turcia, a impuscat mortal trei persoane si a ranit alte cinci intr-un tramvai din acest…