Statele Unite au pregatit un buget de peste 866 de milioane de dolari, in anul fiscal 2023-2024, pentru dezvoltarea sistemului antiracheta Aegis, creat pentru interceptarea rachetelor balistice, iar o parte din acești bani va ajunge și la Deveselu, in Romania. De asemenea, vor fi fonduri și pentru baza de la Mihail Kogalniceanu, adica peste 21 milioane de dolari in plus, fața de cat era prevazut inițial. SUA are alocat un buget destinat apararii SUA de aproape 74 de miliarde de dolari pe luna, fața de 85 miliarde dolari, cat aloca Federația Rusa pentru intregul an 2023. Cat despre Romania, vorbim…