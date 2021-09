Stiri pe aceeasi tema

- Experiența de joc dintr-un cazinou este unica, dar si mai fascinata este istoria cazinourilor. V-ați intrebat de unde vine numele de „casino”? Cuvantul casino provine din cuvantul italian care inseamna casa mica. Se spune ca primul cazinou legal și cu aceasta titulatura a aparut in 1765, in Elveția.…

- Capitalizarea burselor chineze a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, din cauza restrictiilor anuntate de autoritatile de reglementare. Actiunile companiile de tehnologie au scazut vineri la noi minime, iar principalul indice din Hong Kong a atins cel mai redus nivel din aproape 10…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, s-a intalnit miercuri in Kuweit cu directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, caruia i-a facut cunoscut "sprijinul" in eforturile sale pentru aprofundarea anchetei in China asupra originii pandemiei, noteaza…

- Americanii vaccinati trebuie sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc crescut, a anuntat marti Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din SUA, relateaza AFP, conform AGERPRES. ''In zonele in care transmiterea COVID-19 este…

- Relatiile dintre Statele Unite si China se afla "intr-un impas" si Washingtonul trebuie sa inceteze "demonizarea" Beijingului, a afirmat luni viceministrul chinez de externe, Xie Feng, cu prilejul unei intrevederi cu numarul doi al diplomatiei americane, Wendy Sherman, aflata in vizita la Tianjin.

- Un american și fiul lui au fost condamnați in Japonia pentru rolul avut in fuga fostului director al alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, din țara, informeaza Digi24 . O instanța din Tokyo l-a condamnat pe Michael Taylor, veteran al forțelor speciale americane, la doi ani de inchisoare.…

- Liviu Dragnea va fi liberat condiționat dupa aproape doi ani și doua luni cat a stat in penitenciar in urma condamnarii in dosarul DGASPC Teleoman. El primise o pedeapsa de 3 ani și 6 luni de inchisoare. Fostul șef al PSD mai are insa și alte dosare, potrivit hotnews. Liviu Dragnea, urmarit penal in…

- Statele Unite spera in relatii mai stabile si profitabile cu Rusia, dar, daca aceasta va continua 'sa atace', Washingtonul va raspunde, a declarat seful diplomatiei americane, Antony Blinken, intr-un interviu aparut marti in cotidianul italian La Repubblica, citat de Reuters.