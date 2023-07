Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru aprobarea bugetului Pentagonului are prevazute cheltuieli speciale pentru scuturile antiracheta din Romania și Polonia. Americanii vor sa inlocuiasca actualele rachete de la Deveselu cu unele de ultima generație, dar se vor inlocui și senzorii vechi cu unii adaptați pentru a…

- Statele Unite vor aloca in anul fiscal 2023-2024 un buget de peste 866 de milioane de dolari pentru dezvoltarea sistemului antiracheta Aegis, creat pentru interceptarea rachetelor balistice. O parte din aceasta suma va fi destinata special dezvoltarii și actualizarii sistemului Aegis situat in Romania…

- Cumparam mai multe arme de la americani! Contract de 120,5 milioane de dolari pentru 16 vehicule amfibii de asalt Cumparam mai multe arme de la americani! Contract de 120,5 milioane de dolari pentru 16 vehicule amfibii de asalt Departamentul de Stat al SUA a aprobat vanzarea catre Romania a 16 vehicule…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat vanzarea catre Romania a 16 vehicule amfibii de asalt si a echipamentelor aferente, pentru un cost estimat la 120,5 milioane de dolari, a anuntat joi Pentagonul.Nu a fost stabilit un contractant principal pentru aceasta potentiala vanzare si nu exista acorduri…

- Proiectul de lege pentru aprobarea bugetului Pentagonului are prevazute cheltuieli speciale pentru scuturile antiracheta din Romania și Polonia. Americanii vor sa inlocuiasca actualele rachete de la Deveselu cu unele de ultima generație, dar se vor inlocui și senzorii vechi cu unii adaptați pentru a…

- Un roman stabilit in SUA a pus la cale o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj destinate ajutorarii angajaților californieni afectați de pandemie.Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii sai au fabricat…

- Romania este al doilea mare exportator si importator de grau din UE in sezonul 2022/2023. Potrivit datelor publicate marti de Comisia Europeana, am exportat 28 de milioane de tone și am importat 893.000 de tone. Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1…

- Banca pentru Import-Export a Statelor Unite (EXIM) a emis o scrisoare de interes pentru un potential sprijin de pana la 99 de milioane de dolari catre RoPower Nuclear SA, bazandu-se pe sprijinul anterior al guvernului SUA pentru a dezvolta prima centrala cu reactoare modulare mici (SMR) din Romania,…