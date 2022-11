Americanii le-au desenat un penis în zbor Un avion militar american a desenat, in zbor, un penis, in apropierea unei baze rusești din Siria. Imaginea cu ruta avionului, inregistrata pe radar, a fost postata pe un cont de Twitter și a devenit imediat virala. ”Un avion militar american „a pictat un penis” pe cer in apropierea bazei aeriene ruse, La Repubblica. Un […] The post Americanii le-au desenat un penis in zbor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

