Americanii de la Novavax testează vaccinul anti-COVID-19 pe adolescenți Compania de biotehnologie americana Novavax a anuntat luni ca a inceput in SUA teste clinice asupra adolescentilor pentru vaccinul sau antiCOVID-19, informeaza AFP. Novavax va testa “siguranta si eficienta” vaccinului sau impotriva COVID-19 la circa 3.000 de adolescenti de varste cuprinse intre 12 si 17 ani, “in peste 75 de locuri in SUA”, a anuntat compania intr-un comunicat. Doua treimi dintre participanti vor primi vaccinul, iar o treime un placebo, in doua doze administrate la interval de 21 de zile. Intr-o a doua etapa, dupa sase luni, cei care au primit placebo vor fi vaccinati si invers,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița, anunța ca vaccinarea in cabinetele medicilor de familie va incepe pe 4 mai. Sunt peste 3.000 de medici de familie care s-au inscris in programul de vaccinare anti-COVID. Vaccinurile folosite vor fi cele de la Moderna și Johnson&Johnson.…

- Potrivit coordonatorului Campaniei Naționale de Vaccinare, foarte probabil, luni, 26 aprilie, va incepe distribuirea dozelor de vaccin de la compania Johnson & Johnson in țara noastra. „Cred ca incepand de saptamana viitoare vom distribui (n.r. dozele de vaccin de la Johnson & Johnson). Luni vom avea…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, spune ca in luna mai Romania urmeaza sa primeasca o cantitate de 6 milioane de doze de vaccin anti-coronavirus. Vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea spune ca cele mai multe vaccinuri care vor fi…

- Compania farmaceutica americana Moderna, producator al unui vaccin mRNA impotriva coronavirusului, isi va infiinta centrul global de servicii de business in Varsovia, relateaza Warsaw Voice. Centrul va...

- Vaccinul de la Johnson & Johnson va fi administrat in Franta persoanelor de peste 55 ani, la fel cum este cazul deja cu cel de la AstraZeneca, in care guvernul a declarat miercuri ca isi pastreaza 'increderea', transmite AFP. Administrarea vaccinului monodoza produs de Johnson & Johnson…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 58.261 doze de vaccin, dintre care 47.520 – Pfizer, 6.575 – AstraZeneca si 4.166 – Moderna, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- Insa compania nu este sigura ca autoritatile americane vor accepta sa studieze aceasta cerere, care va avea la baza atunci doar rezultate ale unor studii clinice din faza 3 in Regatul Unit, si in in contextul in care studii de acest fel vor fi in curs, la acea vreme, in Statele Unite. Datele acestor…

- Johnson & Johnson a anunțat joi ca a cerut agențiilor de reglementare din SUA sa autorizeze vaccinul sau contra Covid-19, administrat intr-o singura doza, și ca va solicita aprobarea autoritaților europene in saptamanile urmatoare.Solicitarea catre Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA…