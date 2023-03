Un inalt responsabil al gruparii jihadiste Al-Qaida a fost ucis duminica intr-un raid aerian "cel mai probabil american", in nordul Yemenului, informeaza miercuri AFP, citand responsabili yemeniti. Hamad bin Hammoud al-Tamimi, saudit, se afla in momentul raidului intr-o casa pe care o inchiriase de putina vreme in provincia Marib, a mentionat sub acoperirea anonimatului un responsabil al serviciilor de securitate ale Yemenului.

