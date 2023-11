Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 20 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 18 noiembrie 2023, a adus multe emoții și momente tensionate pentru concurenții emisiunii. Irina Fodor le-a impus o noua regula concurenților. Iata ce interdicție au primit, dar și cum au reacționat!

- Iulia Albu traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mike Iacob, insa puțini știu cine a fost primul barbat din viața concurentei de la America Express - Drumul Soarelui. Designerul vestimentar a vorbit despre cel care a cucerit in urma cu mai bine de 19 ani.

- America Express, sezonul 6. In editia de duminica, 5 noiembrie 2023, Iulia Albu a dezvaluit care este meseria de baza a iubitului sau, Mike. Acesta a fost nevoit sa iși puna in aplicare cunoștințele pentru a ajunge in siguranța la destinație, pe Drumul Soarelui, in editia cu numarul 12 a emisiunii.…

- America Express, sezonul 6. Editia de sambata, 4 noiembrie 2023, da startul ultimei etape din Columbia la America Express. Emoțiile cresc, la fel și ambiția fiecarei echipe de a caștiga imunitatea care, de data aceasta, va aduce cu sine și biletele pentru Ecuador, urmatoarea țara de pe Drumul Soarelui.…

- Iulia Albu a transmis un mesaj neașteptat in mediul online, dupa ce a fost salvata de la eliminare in al doilea stage din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui. Concurenta și Mike au fost la un pas sa plece acasa din Columbia, insa soarele a fost verde.

- America Express, sezonul 6. Editia de luni, 30 octombrie 2023, aduce noi surprize pe Drumul Soarelui pentru concurentii emisiunii de la Antena 1 si din AntenaPLAY. Irina Fodor a anunțat cine a caștigat prima imunitate din cel de-al doilea stage, la America Express sezonul 6.

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- In episodul 9 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Iulia Albu și Mike au vorbit despre dificultațile intampinate in cel mai dur reality-show din Romania, dar și impactul asupra relației lor.