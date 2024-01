America Express se întoarce în…Asia! În 2024, reality show-ul redevine Asia Express Dupa doua sezoane ale popularului reality show filmate in America de Sud, America Express se intoarce in Asia. Recent incheiatul sezon, desfașurat in Columbia, Ecuador și Argentina, și caștigat de Laura Giurcanu și Sinziana Negru, a fost ultimul filmat in America Latina. Producatorii show-ului de televiziune au luat decizia ca urmatorul concurs sa aiba loc unde a inceput acesta, in urma cu șase sezoane. Principalul motiv ar fi fost și riscul ridicat și infracționalitatea cu care intreaga echipa le-a simțit in anumite țari de pe continentul sud american. Intinerarul luat in calcul este unul nou,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

