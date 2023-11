Stiri pe aceeasi tema

- Cele 9 echipe au trecut printr-un ritual de purificare, dar nu s-au așteptat la ce a urmat. Aceștia au fost nevoiți sa consume o planta care este ilegala in Romania la America Express, ediția 11 din 5 noiemnbrie 2023.

- Incidentul cu controversatul influencer Dorian Popa prins de poliție sub influența substanțelor interzise face valuri. INML a confirmat deja existența substanței. Comentariile nu au incetat sa curga, iar Dana Budeanu e foarte drastica:Vezi și: Posibila explicație pentru care Dorian Popa a ajuns…

- Cursa pentru imunitate s-a oprit dupa anunțul facut de Irina Fodor. Concurenții au fost preluați de mașinile producției din cauza problemelor de securitate care puteau sa apara, in drum pana la urmatoarea destinație. Aceștia au avut cazarea asigurata in casele localnicilor.

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.

- In ediția din aceasta seara are loc cursa pentru ultima șansa la America Express - Drumul Soarelui, unde trei echipe se vor lupta sa ramana in competiție. Concurenții au avut parte de un schimb dur de replici atunci cand au fost nevoiți sa faca nominalizari.Cea de-a doua imunitate a fost caștigata in…

- Irina Fodor a venit și cu primele detalii despre producția de la Antena 1 care a luat startul pe micile ecrane zilele acestea și a povestit ce s-a intamplat in primele episoade. Telespectatorii au deja preferați printre vedetele noului sezon care fac tot posibilul sa ajunga cat mai departe in competiție…

- Ieri seara, la America Express, s-a desfașurat cursa pentru prima imunitate din etapa a doua. Concurenții s-au intalnit cu cele mai variate provocari in Țara Cafelei, de la misiunile amețitoare cu ochelarii care intorc imaginile cu susul in jos la muncile

- Concurenții s-au strans la primul careu cu Irina Fodor și au primit o noua misiune, la America Express, sezoul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023. Ce au avut de facut deși erau extrem de pe o vreme deloc favorabila.