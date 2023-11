Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput sa apara poblemele intre Cleopatra Stratn și Edward Sanda, la America Express 2023. Artista a cedat in editia de aseara și i-a reproșat sotului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba.In timp ce exersau, Edward Sanda și-a dorit cateva minute de pauza. Cleopatra Stratan a parut deranjata…

- Ediția din aceasta seara, 4 noiembrie 2023, de la America Express a adus probleme in echipa formata din Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Concurenta i-a reproșat soțului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba. Momente tensionate au fost și intre Alexia Eram și fratele ei, in timpul aceleiași…

- Cleopatra Stratan si Edward Sanda au trecut printr-o noua provocare ce le-a pus la incercare limitele in cursa pentru ultima sansa din ediția 10 a sezonului 6 America Express, de pe 1 noiembrie 2023. Cei doi concurenti au ramas socati cand au aflat ce trebuie sa manance pentru e merge mai departe.

- Cursa pentru ultima șansa nu a fost deloc ușoara pentru cele trei echipe. Iulia Albu și Mike, Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut tot posibilul pentru a nu parasi competiția. Care a fost clasamentul și in ce ordine au ajuns concurenții la Irina Fodor. Ce echipa…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut un anunț neașteptat, chiar inainte de cursa pentru ultima șansa din al doilea stage al sezonului 6 America Express de pe 1 noiembrie 2023. Irina Fodor a reacționat imediat, iar vorbele sale au produs un val uriaș de uimire.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas sa fie eliminați de la America Expres, in editia de aseara, de la Antena 1. Cei doi au ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii.Trei echipe s-au intrecut la cursa pentru ultima șansa…

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- Ieri seara, in cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, s-a desfașurat primul joc pentru amuleta și Joker, caștigat de echipa formata din Alexia și Aris Eram. In aceasta seara, cursa continua cu provocari din ce in ce in mai dificile pentru concurenți:…