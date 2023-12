Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, miza principala este imunitatea! Cum vine la pachet cu biletele catre Argentina, intrecerea este acerba! La urmatoarea misiune, concurenții trebuie sa-și foloseasca abilitațile de a vinde, iar pentru echipa Romica și Catalin Țociu, un ajutor de nadejde se arata Anamaria Prodan, obișnuita o viața…

- Ediția din aceasta seara 4 decembrie 2023 de la America Express a adus pentru concurenți un minim de confort, asta pentru ca au avut cazarea asigurata. Chiar și așa, Anamaria Prodan a fost surprinsa de stilul de viața al localnicilor, așa ca, impresara nu a avut incotro și s-a conformat, la fel ca Romica…

- Ediția de seara trecuta de la America Express a adus o mare surpriza pentru concurenți, asta pentru ca echipei formata din Romica și Catalin Țociu li s-a alaturat și Anamaria Prodan, ca urmare a faptului ca au fost la un pas de eliminare. Prezența impresarei nu a trecuta neobservata de ceilalți, iar…

- Anamaria Prodan a fost o surpriza placuta pentru toți concurenții de la America Express. Echipa formata din Romica și Catalin Țociu au avut grija de vedeta toata ziua și s-au asigurat ca fac probele corect. Impresara a fost șocata de modul in care traiesc locuitorii din Ecuador, dupa ce a intrat intr-o…

- America Express, sezonul 6. Surpriza de proporții in editia 29, difuzata duminica, 3 decembrie 2023, la Antena 1 si in AntenaPLAY: Anamaria Prodan intra in competiție alaturi de Romica și Catalin Țociu, in rolul „handicapului” primit de ei dupa ce au fost salvați de soarele verde. Cum au reactionat…

- America Express, ediția a 7-a a adus-o pe Anamaria Prodan pentru 24 de ore in echipa lui Romica și Catalin Țociu. Numai ca, apariția impresarei a generat comentarii in randul celorlalți concurenți. Printre aceștia, Iulia Albu a desființat-o pe Anamaria Prodan la America Express.

- Chiar daca au fost salvați de la eliminare, Romica și Catalin Țociu au pornit in cursa pentru calificarea pentru jocul de amuleta impreuna cu Anamaria Prodan. Drumul nu a fost deloc ușor, din contra, au dat de probleme și au fost opriți.

- In aceasta seara, de la ora 21:00, pe Antena 1, incepe etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, la America Express, cu o surpriza de proporții: Anamaria Prodan intra in competiție alaturi de Romica și Catalin Țociu, in rolul „handicapului” primit de ei dupa ce au fost salvați de soarele verde.