Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 8, concurenții au pornit spre cea de-a doua imunitate din al doilea stage. Pe drum, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost impresionați de o fetița și au facut pentru ea un gest neașteptat.

- Cleopatra Stratan are 20 de ani și este fata cantarețului Pavel Stratan. Primul ei album se intituleaza „La varsta de trei ani” și deține 6 recorduri mondiale. A revenit pe scena muzicala romaneasca in 2017 dupa cațiva ani de pauza intr-o colaborare alaturi de fratele ei, Cezar Stratan la melodia „MAMI”.…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas sa fie eliminați de la America Expres, in editia de aseara, de la Antena 1. Cei doi au ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii.Trei echipe s-au intrecut la cursa pentru ultima șansa…

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- In aceasta seara, de la 20.00, are loc premierea sezonului șase America Express, iar in primul episod concurenții ajung in Medellin, orașul rau famat din Columbia. Cleopatra Stratan și Edward Sanda se numara printre concurenții care au acceptat provocarea lansata de America Express. Cei doi spun ca…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de la ora 21.00, iar de luni pana miercuri, de…

- Cel de-al șaselea sezon al show-ului America Express – Drumul Soarelui, revine la Antena 1 sambata, 21 octombrie, de la ora 20:00, cu o premiera maraton de cinci zile. In cel mai dur reality show din Romania, noua echipe de curajoși au pornit pe Drumul Soarelui. Ca in fiecare echipele se lupta pentru…