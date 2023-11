Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție „America Express”, sezonul 6, incepe in seara aceasta, la Antena 1. Concurenții au parte de probe speciale și dificile, iar la una dintre ele sunt nevoiți sa renunțe la rucsacuri. Alexia Eram și fratele ei, Aris, Romica Țociu și fiul lui, Catalin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia…

- Ada Galeș și mama sa, Antoneta Galeș, sunt doua dintre concurentele care au spus ”DA” provocarii America Express: Drumul Soarelui. Cele doua s-au descurcat de minune in competiție. In aceasta seara, invitate in platoul Xtra Night Show, Ada și Antoneta Galeș au vorbit despre experiența America Express.

- Alexia Eram, ținta criticilor in ediția de luni, 20 noiembrie 2023, a reality-show-ului America Express – Drumul Soarelui. Fiica prezentatoarei Pro TV le-a lasat fara cuvinte pe Ada Galeș și mama ei. Cele doua echipe rivale au avut parte de un moment tensionat la Antena 1. FOTO Fiica Andreei Esca, in…

- Ada Galeș nu și-a mai putut stapani nervii la cursa pentru ultima șansa din ediția 19 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 15 noiembrie 2023. Concurenta a rabufnit in sera cu flori, de fața cu mama ei.

- Trei echipe se vor intrece in ediția 19 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 15 noiembrie 2023, pentru a ramane in competiție. Iata cine sunt concurenții care au intrat la cursa pentru ultima șansa, dar și ce a facut-o pe Ada Galeș sa rabufneasca.

- Antoaneta Galeș, in varsta de 52 de ani, și fiica ei, Ada, participa impreuna la America Express 2023, unde dau tot ce pot pe traseu, pentru a ajunge in marea finala. Cele doua vor face echipa pe Drumul Soarelui, impreuna cu alte opt echipe.Antoneta Galeș are 52 de ani și este din Brașov. Este scriitoare…

- Ada Galeș a fost la un pas sa clacheze in ediția 7 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 29 octombrie 2023. Concurenta a izbucnit in lacrimi, chiar in fața camerelor de filmat.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, cea cu numarul 6 din data de 28 octombrie 2023, concurenții au trecut prin mai multe stari. Ada Galeș a izbucnit in lacrimi in timp ce a facut confesiuni dureroase despre cea care i-a dat viața. Concurenta nu și-a putut stapani…