Stiri pe aceeasi tema

- Aris Eram a fost luat prin surprindere in platoul emisiunii in care concurenții America Express 2023 – Drumul Soarelui vorbesc despre competiția de la Antena 1 și evoluția lor in cadrul ei. Alexia Eram și Laura Giurcanu, „cele mai importante femei din viața lui”. Ce a spus despre influencerița. Cum…

- Alexia și Aris Eram reușesc sa infrunte probleme dificile din America Express cu zambetul pe buze. Cei doi au acceptat impreuna provocarea de a merge pe Drumul Soarelui, iar influencerița considera ca a facut alegerea cea mai buna de a merge cu fratele ei. Aceștia s-au susținut reciproc și s-au ajutat…

- Ediția din aceasta seara, 4 noiembrie 2023, de la America Express a adus probleme in echipa formata din Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Concurenta i-a reproșat soțului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba. Momente tensionate au fost și intre Alexia Eram și fratele ei, in timpul aceleiași…

- Alexia Eram și Mario Fresh formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 7 ani și au planuri serioase. De curand, concurenta de la America Express a vorbit despre casatoria cu Mario Fresh. Ce a spus iubita artistului despre…

- Alexia Eram și fratele ei au trecut prin momente tensionate in timpul probei din aceasta ediție. Cei doi concurenți au ajuns primii la o catedrala și au spus o rugaciune, apoi au vorbit despre miracolul pe care și-l doresc

- Alexia Eram și fratele ei, Aris Eram, sunt doi dintre cei 10 participanți ai emisiunii "America Express", difuzata la Antena 1. Cei doi frați sunt extrem de apropiați, iar show-ul acesta i-a facut sa se cunoasca și mai bine. In urma cu puțin timp, Alexia Eram a facut publica o fotografie, pe pagina…

- Probleme in viața Laurei Giurcanu, dupa ce a fost surprinsa alaturi de Aris Eram? Concurenta de la America Express a facut o postare prin intermediul rețelelor de socializare, care ridica multe semne de intrebare. Iata ce a postat celebra influencerița pe pagina de Instagram!

- Alexia Eram a raspuns provocarii lansate de America Express și a ales sa participe alaturi de fratele sau, Aris Eram la celebrul show. Foarte multe persoane se intreaba ce studii are concurenta. Ce studii are Alexia Eram? Alexa Eram nu s-a rezumat doar la a merge la liceu ci a decis sa-și aprofundeze…