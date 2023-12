Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a avut o surpriza pentru echipele ramase in competiția America Express - Drumul Soarelui. In ediția cu numarul 35 difuzata pe data de 12 decembrie 2023, concurenții au fost anunțați ca au de indeplinit o misiune in miezul nopții.

- In ediția 35 a emisiunii America Express sezonul 6, Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe concurenți atunci cand a anunțat ca urmeaza o misiune chiar in tiul nopții. Aris și Alexia Eram au primit o surpriza.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Irina Fodor a pregatit o surpriza inedita pentru concurenți. Intr-o ediție plina de tradiție și aventura, concurenții au primit obiecte tradiționale romanești, dar au avut de indeplinit o proba complet diferita, care i-a condus…

- Cele trei echipe calificate la al doilea joc de amuleta din al șaselea stage au avut parte de o surpriza uriașa. Concurenții au facut ochii mari cand au vazut ca apar trei porcușori de Guineea uriași.

- In ediția 25 din sezonul 6 America Express de pe 27 noiembrie 2023, trei echipe s-au calificat la primul joc de amuleta din al șaselea stage de pe Drumul Soarelui. Concurenții au avut parte de o situație neașteptata cand au ajuns la Irina Fodor.

- In ediția de aseara, de la America Express, sezonul 6, trei echipe s-au intrecut la jocul pentru amuleta, iar Irina Fodor a anunțat cine sunt caștigatorii Jokerului. Concurenții au fost puși in dificultate, iar Romica Țociu a clacat și a vrut sa renunțe.

- Cele 9 echipe și-au petrecut noaptea in inima comunitații indigene din Colummbia, dar s-a dovedit a fi o adevarata provocare, din cauza temperaturilor scazute. Dimineața, ei primit un mesaj pe care l-au descifrat cu greu și au aflat urmatoare misiune, la America Express, in ediția 12 din 5 noiembrie…

- Ce echipa a reușit sa caștige in ediția de astazi, 23 octombrie 2023, a celebrei competiții America Express prima imunitate. Concurenții au fost nevoiți sa treaca prin misiuni dificile și nu le-a fost deloc ușor sa faca fața probelor.