Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a anunțat ca se schimba regulile in semifinala America Express, sezonul 6 in ediția 37 din 17 decembrie 2023. Prezentatoare a explicat ce este „biletul de aur”, noul element surpriza introdus in competiție.

- Episodul 37 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 17 decembrie 2023, a adus multe emoții pentru ultimele patru echipe ramase in competiție. Irina Fodor a facut un anunț important pentru concurenți. Regulile competiției s-au schimbat in semifinala. Iata cum au reacționat cei opt concurenți…

- America Express, sezonul 6. In editia de marti, 28 noiembrie 2023, a emisiunii de la Antena 1 Irina Fodor a anunțat cine a caștigat prima imunitate din cel de-al șaselea stage de pe Drumul Soarelui. Episodul integral poate fi urmarit in AntenaPLAY.

- Vremea se schimba radical dupa episodul de iarna severa care a maturat Romania. Meteorologii vin cu vești bune, insa nu ne bucuram prea mult de vremea frumoasa și calda. De la mijlocul saptamanii, un nou val de frig lovește țara noastra.

- Alexia Eram și fratele ai Aris fac echipa la America Express 2023, emisiunea difuzata la Antena 1. Traseul celor 9 echipe aflate in concurs e din ce in ce mai greu, iar concurentii iși pierd cumpatul din cauza oboselii și a foamei. Preiunea cursei la finalul careia se acorda prima imunitate din ultima…

- Dupa mai multe zile cu temperaturi ca de vara, urmeaza o zi in care ploile iși vor face simțite prezența, anunța Marina Antonesc, meteorolog ANM:"Vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, maxime intre 19 și 28 de grade, minime intre 4 și 17 grade. Un cer mai mult senin, urmand ca de maine din…

- Proba pentru cea de-a doua amuleta a fost una dificila. Echipele au fost nevoite sa adune kilograme de guayaba, iar in final, cei mai rapizi au reușit sa primeasca cazare, dar și o surpriza din partea Irinei Fodor.

- Atentie, soferi! Autoritatile vor sa apeleze la camerele de control si supraveghere de pe drumurile principale si din marile orase pentru a-i depista pe cei care nu au polite RCA. Anuntul ASF. Trei milioane de soferi romani circula fara a detine o asigurare auto obligatorie. Asta desi risca amenzi de…