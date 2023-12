Stiri pe aceeasi tema

- Prima proba din cursa pentru ultima șansa a adus probleme in echipa formata din Ada și Tony Galeș. Mama actriței a avut dureri mari in piept și nu mai putea respira din cauza caldurii, dar și a unei probleme dobandite in urma unei contracții cand au trebuit sa vasleasca, in urma cu cateva ediții.

- Ediția de vineri, 1 Decembrie 2023, a adus o cursa pentru ultima șansa cu totul speciala. La final, toți concurenții implicați au așteptat cu sufletul la gura verdictul. Catalin și Romica Țociu au scapat de eliminare la America Express. Au terminat ultimii la ultima șansa, dar au fost salvați de ‘soare’.…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Greșeala care i-ar fi putut costa scump pe Iulia și Mike. De ce au fost nevoiți sa se dea jos din mașina, in cursa pentru ultima șansa și ce l-a suparat foarte tare pe Romica Țociu, incat fiul sau Catalin a fost uimit de reacția…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 23 din 22 noiembrie 2023. In cadrul cursei pentru ultima șansa, echipele au fost plasate in fața unei provocari unice: sa manance Cuy, o delicatesa din Ecuador constand in porcușor de Guineea la gratar. Aceasta proba este o experiența culinara neobișnuita,…

- In ediția din aceasta seara, George Tanase a avut parte de un moment tensionat. In urma problemelor intalnite la autostop, comediantul a clacat și a avut un atac de panica. In acest timp, partenerul sau, Ionuț Rusu i-a fost alaturi.

- In timp ce Alexia și Aris Eram se bucura de imunitatea caștigata in Ecuador, ceilalți concurenți au trecut, din nou, prin momente destul de tensionate. Romica Țociu, de exemplu, a avut o ieșire nervoasa chiar in mijlocul drumului! Concurentul a cedat psihic și s-a pierdut cu firea, deși fiul lui incerca…

- Romica Țociu a vorbit, in urma cu puțin timp, despre cariera aleasa de fiica lui. Este de acord sau nu concurentul de la "America Express" cu alegerea facuta de Daria. Iata ce precizari a facut Romica Țociu despre fiica lui, Daria!

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 10 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 1 noiembrie 2023, chiar inainte sa inceapa cursa pentru ultima șansa din al doilea stage, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut un anunț neașteptat! Aflați din randurile de mai jos…