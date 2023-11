Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6, cele opt echipe ramase in competiție s-au intalnit cu Irina Fodor in Ecuador. Concurenții au primit o veste neașteptata, dar și indicații despre prima lor sarcina, inainte de-a pleca in cursa.

- Concurenții s-au transformat in ghizi la America Express, sezonul 6 ediția 13 din 6 noiembrie 2023. Deși inițial li s-a parut o proba distractiva, la final s-a lasat cu mai multe pedepse. Vezi cum s-au descurcat echipele.

- Alexia Eram și fratele ai Aris fac echipa la America Express 2023, emisiunea difuzata la Antena 1. Traseul celor 9 echipe aflate in concurs e din ce in ce mai greu, iar concurentii iși pierd cumpatul din cauza oboselii și a foamei. Preiunea cursei la finalul careia se acorda prima imunitate din ultima…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Fiecare echipa din cele trei a facut tot posibilul sa nu ajunga pe ultimul loc la Irina Fodor, in cursa pentru ultima șansa. Ce au fost nevoiți sa manance Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Cum au reacționat concurenți cand au aflat ce proba trebuie sa faca.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut un anunț neașteptat, chiar inainte de cursa pentru ultima șansa din al doilea stage al sezonului 6 America Express de pe 1 noiembrie 2023. Irina Fodor a reacționat imediat, iar vorbele sale au produs un val uriaș de uimire.

- tIn ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 8, concurenții au pornit spre cea de-a doua imunitate din al doilea stage. Pe drum, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost impresionați de o fetița și au facut pentru ea un gest neașteptat.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Trei echipe s-au calificat cu succes la jocul de amuleta, dar surpriza a venit de la Irina Fodor, care a facut un anunț cu totul neașteptat.