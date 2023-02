In ediția de pe 1 februarie a emisiunii America Express de la Antena 1, concurenții au trecut printr-o proba periculoasa. Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost penalizate, in timp ce Bruja a trecut prin momente de panica. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansa și au primit o misiune emoționanta. Irina Fodor a dezvaluit care sunt regulile misiunii și ce trebuie sa faca fiecare concurent, in ediția 12 a emisiunii.