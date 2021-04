Amenzile aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara vor fi percepute ca venit pentru bugetul statului. Senatul, care a avut calitate de for decizional, a adoptat luni proiectul de lege initiat de catre deputatul PNL Florin Roman. Legea va fi trimisa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Banii incasați din amenzile date de ASF nu vor mai […] The post Amenzile date de ASF merg direct la bugetul statului first appeared on Ziarul National .