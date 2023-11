Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, transmite ca, in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este Black Friday, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai bine asupra produselor pe care vor sa le cumpere si sa acorde…

- Aproape 300 de magazine Lidl din toata tara au fost controlate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) fiind gasite mai multe nereguli, printre care legume si fructe stricate, vanzarea unor produse cu diferente de gramaj, conditii de depozitare necorespuzatoare, cu…

- Paul Anghel, directorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a dat publicitații vineri noi imagini cu mizeria gasita in bucataria restaurantului McDonald’s din Gara de Nord din București. Video-ul a fost publicat dupa ce, cu o zi inainte, restaurantul a fost inchis temporar…

- Zeci de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) participa vineri dimineata la o actiune de control la comerciantii din centrele Dragonul Rosu si Mega Shop. Conform primelor informatii furnizate de reprezentantii institutiei, este o actiune ampla si au fost deja decise…

- Mai multe firme aflate intr-un mall din București au fost verificate de comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Reprezentanții ANPC au transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca au fost facute 18 acțiuni de control de catre comisarii Comisariatului Regional pentru…

- Mai multe firme aflate in Veranda Mall din Capitala au fost verificate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind date, pana in prezent, amenzi de 70.000 de lei. De asemenea, opt restaurante au fost inchise temporar pentru mai multe nereguli, intre care prezenta…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in timpul unui show aviatic duminica, 10 septembrie, in Ungaria, cauzand doi morti si patru raniti, au anuntat autoritatile ungare, informeaza luni AFP. „Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, se afla si un pasager in aparat (…). Ambii si-au pierdut…

- Tot mai mulți romani incearca sa-și vanda voucherele de vacanța și publica anunturi pe site-urile de mica publicitate sau pe retelele de socializare, asteptand oferte din partea cumparatorilor. De cele mai multe ori, cei care vand voucherele aleg sa renunte la o parte din valoarea lor, pentru a atrage…